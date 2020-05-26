Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Передова»

Національний поштовий оператор, 29 травня, вводить в обіг поштову марку «Передова», повідомляє «Голос Громади».

Ця марка є знаком вдячності тисячам медиків і військових, а в їх героїчних образах і представникам інших професій – пожежникам, водіям, продавцям, поштарям та багатьом іншим за відданість, сміливість та професіоналізм.

Під час пандемії Україна опинилася в надскладній ситуації. Адже поруч із боротьбою за здоров’я та життя людей, триває війна за незалежність і територіальну цілісність України. Країну одночасно пронизують дві війни: одна з них – на Сході України, а друга – із Covid-19.

Для ескізу поштової марки було використано роботу відомого харківського художника-ілюстратора Нікіти Тітова «Передова».

Тираж поштової марки – 140 000 примірників, вартість – 9 грн. До поштової марки випущено конверт «Перший день» та виготовлено штемпель спецпогашення.