Укрпошта випустила нову поштову марку «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» 

28 червня на всій території України вводиться в обіг третя поштова марка воєнного часу «УКРАЇНСЬКА МРІЯ». Вона уособлює незламність і волю українців: знищено літак, проте знищити українську мрію, прагнення до свободи не можливо. А головною мрією кожного є перемога над ворогом, яку українці наближають, працюючи кожен на своєму напрямку.

Основою ескізів поштової марки, конвертів, листівки та штемпеля став малюнок 11-річної художниці Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, яка зобразила найпотужніший у світі літак АН-225 «Мрія», який летить до зірок та прикрашений рожевими квітами. Цей найбільший у світі крилатий транспортник, знаний не лише як багаторазовий рекордсмен, а й як учасник багатьох гуманітарних місій.

У Києві урочисте спецпогашення відбулося за участі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, в. о. гендиректора ДП «Антонов» Євгена Гаврилова та авторки ескізу марки Софії Кравчук. В цей день погашення марки також відбувається у обласних центрах та Гостомелі. Як і раніше, штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона будуть працювати у київському головпоштамті.

«Укрпошта презентує новий випуск поштових марок, випущених в умовах воєнного стану – сьогодні з’явилася у продажу нова «УКРАЇНСЬКА МРІЯ». Без сумніву, всі українці мають одну спільну мрію, щоб Україна перемогла. Але є і сотні інших, трохи менших, проте також значущих мрій: обійняти рідних, з якими розлучила війна, розпочати власну справу або розширити її, зробити щось велике, або навпаки – знову робити звичні речі з мирного життя. І саме вони тримають нас і дають сили наближати перемогу кожен на своєму фронті. То ж мріємо, працюємо та наближаємо перемогу, а знищити українську мрію та свободу ніхто не зможе», – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський під час спецпогашення.

Придбати марку, що випущена тиражем 3 млн шт, можна буде у поштамтах усіх областей, міських відділеннях Укрпошти (включно до райцентрів) або в онлайн-магазинах Укрпошти на Amazon, eBay, Kasta і Prom чи філателістичному магазині компанії та на Rozetka. А тематичний мерч із зображенням марок можна придбати на Kasta і Prom.

«Наш літак Ан-225 «Мрія» облетів увесь світ! Скрізь цього могутнього велетня з України зустрічали сотні, тисячі людей. Приміром, в Австралії поблизу аеропорту прибуття зібралися 15 тисяч глядачів. Втім, відвідати кожну країну, кожне місто нашої планети українська «Мрія» так і не встигла – її варварськи знищили російські окупанти. І допоки ДП «АНТОНОВ» відбудовуватиме цей унікальний літак, гордість і символ нашого народу, «Мрія» мандруватиме світом – на марці», – сказав в. о. генерального директора ДП “Антонов” Євген Гаврилов.

І творча робота із зображенням “Мрії” також буде спрямована на добру справу. Оригінал малюнку буде продано на благодійному аукціоні в системі «Прозорро.Продажі». Він відбудеться 6 липня о 14:00. Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку «Міста добра», унікального проєкту Марти Левченко. Це місце зараз є прихистком для мам та дітей, яких «русский мир» позбавив власних домівок та мирного життя. Зокрема, зараз там мешкають і вихованці миколаївського дитячого будинку.

Як і на попередні поштові випуски, будуть діяти обмеження на продаж. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів, 5 конвертів та 5 листівок.

Укрпошта вперше на поштовій марці «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» застосувала новий номінал U (еквівалент 12 грн). Він замінив собою номінал V, який раніше був надрукований на українських марках, а нині ця літера стала символом у агресора.