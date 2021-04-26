Укрпошта випустить поштову марку до річниці трагедії на Чорнобильській АЕС

До 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи Укрпошта введе в обіг поштову марку «Погляд у майбутнє». Придбати марку в поштових відділеннях та офіційному філателістичному онлайн магазині можна з 26 квітня.

На художній марці зображено однойменний мурал, що розміщений на східній стіні машинної зали Чорнобильської АЕС. Його створив Валерій Коршунов, малюнок якого «Погляд у майбутнє» переміг у народному конкурсі на найкращий ескіз муралу для проєкту «Нове бачення Чорнобильської АЕС».

«Це третій випуск поштових марок, присвячений аварії на Чорнобильській АЕС. Працюючи над цьогорічним проектом, ми намагалися зробити його принципово відмінним від двох попередніх. І мені здається, нам це вдалося! На конверті зображено чорно-білу фотохроніку тих страшних подій, наслідки яких відчув увесь світ. Поштову марку на контрасті прикрашає кольоровий мурал Валерія Коршунова «Погляд у майбутнє», розміщений на будівлі станції. Назва муралу і його сюжет дають надію на відродження зони відчуження. Поштову марку і конверт гармонійно поєднує незмінний атрибут народження нових поштових марок – штемпель із написом «Перший день». Він представлений у вигляді графічного знаку радіації з якого проростає листя», – прокоментувала начальник управління філателістичної продукції Укрпошти Наталія Мухіна.

Випуск марки здійснено за підтримки Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» і Національного музею «Чорнобиль».

Номінал марки – V (еквівалент 9 грн.), тираж – 130 000 екземплярів.

До поштової марки випущено конверт «Перший день», на якому зображено фото Миколи Валіцького з виставки «Хроніки Саркофага».

Окрім Києва, спецпогашення поштової марки «Погляд у майбутнє» штемпелем «Перший день» пройде у м. Лубни Полтавської області та м. Вінниця.

Укрпошта вже двічі випускала художні марки на тему Чорнобильської катастрофи. Вперше — у 1996 році, тоді з’явилася марка «10 років Чорнобильської катастрофи», а 2016 року було введено в обіг поштову марку «Чорнобиль — трагедія людства».