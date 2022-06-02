Укрзалізниця відновила продаж квитків через всі сервіси ПриватБанку

Укрзалізниця відновила призупинений раніше продаж залізничних квитків через Приват24 та інші зручні канали продажу ПриватБанку. Про це «Голос Громади» повідомила регіональна служба з комунікації фінансової установи.

«Відсьогодні зручно купувати квитки на потяг знову можна онлайн у Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку:

Приват24, додаток та сайт https://next.privat24.ua/

термінали самообслуговування

сайт https://bilet.privatbank.ua/

каси банку», – йдеться у повідомленні.