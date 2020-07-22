Умови «без умов»: як працюється продавцям пернатих в «не зони» Олександрійського центрального ринку

Кореспонденти «Голосу Громади» побували на новому місці, яке виділили для торгівлі птицею продавцям, що раніше реалізували «живий товар» на території Центрального ринку Олександрії поряд з військовою частиною.

Після того, як на сесії міськради прийняли рішення припинити діяльність КП «Жигулі» за адресою вул. Першотравнева, 17, шляхом реорганізації через приєднання до КП «Олександрійський центральний ринок» з метою упорядкування ринкової торгівлі, реалізаторів перенесли в інше місце – між зерновою компанією та залізничним вокзалом.

Продавці скаржаться на умови та територію місця, куди перемістили їх торгівлю. Поряд пил, шум, постійно їздять ваговики на розвантаження та завантаження, місце не огороджене, просто неба, не має рівного покриття майданчика для того, щоб хоча би зручно стояти, та що там говорити — не облаштована навіть вбиральня.

Олександрійці з «вуличного ринку» говорять, що мало хто знає куди вони зникли, нове місце далеко від автовокзалу, «не з руки», людям похилого віку не дійти, а дістатися більш менш зручно на автомобілі.

За торгове місце кожен продавець сплачує в повному обсязі та чекає виборів… після яких «пообіцяли» «щось придумати».