Управління Держгеокадастру Кіровоградщини очолила новий керівник

Новим виконуючого обов’язки начальника головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області стала уродженка Київської області Оксана Панчук, повідомляє «Голос Громади» на сайт відомства.

За інформацією, призначення відбулося відповідно до наказу від 29 липня. Так, у своїй декларації Оксана Панчук вказала, що має квартиру площею 40,8 м3 у місті Василькові, житловий будинок площею 164,9 м3 та земельну ділянку загальною площею 1000 м3 у Борисполі Київської області.

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю склав 1 236 845 гривень, а від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) – 117 000 гривень.