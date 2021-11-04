Управління соцзахисту «стежить» за пасажирами…

Управління соціального захисту населення Олександрійської міської ради провело чергове обстеження одного з міських автобусних маршрутів і порахувало на ньому пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд, повідомляє «Голос Громади».

Цього разу під дослідження працівників соцзахисту потрапив автобусний маршрут №9. На ньому курсують два автобуси марки «Богдан» і «МАН», які виконують щодня по чотири «пів-рейси» для пільгових категорій пасажирів. За оприлюдненими результатами, у жовтні цього року за один день «Богданом» проїжджали 175 пільговиків, МАНом – 321. У перерахунку на один рейс це становило 87 та 160 пасажирів пільгових категорій відповідно.

Ці дані потрібні управлінню соцзахисту для обрахування і проведення компенсаційних виплат приватному перевізнику за «безкоштовних» пасажирів. На 9-му маршруті ним є ФОП «Юнак К.Ю.». Як відомо, даний маршрут пролягає від вул.Весняної, по пр.Соборному, через залізничний вокзал до кінцевої зупинки сан. «Гірник». Він є популярним серед членів дачних товариств.