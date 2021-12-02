Урочистості до річниці визволення Олександрії від нацистських загарбників

6-го грудня, у день відзначення 78-ї річниці визволення Олександрії від нацистських загарбників, відбудуться заходи, присвячені подіям Другої світової війни 1939-1945 років та перемозі над нацизмом.

Цього дня заплановане проведення загальноміських заходів. Так, 6 грудня, о 10:00 годині на Братській могилі по вулиці Діброви відбудеться літературно-музична композиція «Мирний день – найвища нагорода».

О 10:00 годині біля пам’ятника радянським воїнам у Перемозькому мікрорайоні пройде літературно-музична композиція «У грудні 43-го…».

Покладання квітів до місць поховання воїнів відбудеться:

– о 8:00 годині на військовому кладовищі по Куколівському шосе;

– о 9:00 – у селі Звенигородці;

– о 9:30 – у селі Марто-Іванівці;

– о 10:30 – у селі Головківці.

Поряд з цим, у навчальних закладах для учнів проводитимуть тематичні уроки та виховні години.

У міському музейному центрі 3 грудня о 15:00 годині відбудеться презентація науково-дослідного проєкту «Олександрійсько-Знам’янська операція».

Бібліотеки готують для своїх читачів історичні репортажі, патріотичні нариси та літературні години.

Також тематичні заходи для жителів організовують колективи клубних закладів селища Олександрійського, сіл Головківки та Пустельникового.

Заходи відбудуться з дотриманням карантинних вимог.