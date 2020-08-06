Уродженець Кірвоградщини став заступником голови Офісу президента

Вчора, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, повідомляє «Голос Громади».

Відповідний указ №310/2020 опубліковано на сайті Офісу президента України.

До компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Зазначимо, новий заступник голови Офісу президента різко висловлювався на адресу учасників Революції Переваги у 2014 році. Зокрема, він стверджував, що під час кривавих подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі.

Довідка: Олег Татаров народився 31 серпня 1982 року в м.Новоукраїнка Кіровоградської області. Випускник Національного університету внутрішніх справ, також закінчив Національну академію внутрішніх справ і Національний університет ім. Т. Шевченка. У 1999-2014 роках служив в органах внутрішніх справ. Із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. З 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об’єднання “Татаров Фаринник Головко” .