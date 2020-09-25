Уродженець Олександрійщини захворів на COVID-19

«За оперативними даними за минулу добу в Олександрійському районі маємо ще один випадок захворювання на коронавірус. Хворий зареєстрований в селі Костянтинівка Приютівської громади, але тривалий час ні за місцем реєстрації, ні на території Приютівської громади не проживає.

Бережіть себе! Всім здоров’я!» – повідомив сьогодні, 25 вересня, Андрій Коломійцев – голова Приютівської ОТГ, на своїй сторінці у Фейсбук.