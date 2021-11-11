Уряд ухвалив постанову, що підвищує тарифи на трансплантацію серця та легень і покращує доступ українців до цих операцій

Завдяки прийнятим змінам, українські медичні заклади отримають можливість покривати усі фактичні витрати на здійснення відповідних операцій, а також збільшити їхню кількість та підвищити якість.



До сьогодні тарифи на послугу з трансплантації серця/комплексу “серце-легені” визначались постановою КМУ № 1083 (зі змінами) від 2019 р., проте МОЗ ініціював їх оновлення відповідно до практичного досвіду з виконання таких операцій. Адже тарифи мають покривати усі необхідні витрати на лікування та реабілітацію пацієнтів та сприяти медичним закладам у розвитку цього складного напрямку.



Згідно з прийнятими змінами:

послуга “Трансплантації серця/комплексу “серце-легені”або після перенесеної трансплантації серця/комплексу “серце-легені”, у т.ч. донорський етап” відтепер розділяється на дві окремі послуги: з трансплантації серця та трансплантації легень. Це зумовлено відмінностями станів, які потребують трансплантації, післяопераційних періодів, потребою у специфічній реабілітації тощо;

відбувається збільшення тарифів на трансплантацію серця та легень втричі – до 2 млн грн та 2,7 млн грн відповідно, – що зумовлено необхідністю покриття фактичних витрат надавачів послуг з трансплантації та складністю й дороговартісністю посттрансплантаційного періоду у пацієнтів.



При цьому оновлені тарифи все одно будуть меншими за вартість аналогічних послуг за кордоном. Так, раніше держава сплачувала за операцію з трансплантації українцям серця та легень за кордоном (Білорусь) $110 тис. та $140 тис. відповідно.



Такі зміни дозволять надалі стимулювати і розвивати напрямок трансплантації, збільшити доступність відповідних операцій та надати допомогу якомога більшому числу українців з тих, хто її потребує.



Нагадуємо, що операції з трансплантації в Україні виконуються за рахунок коштів державного бюджету і є абсолютно безоплатними для пацієнтів.



Довідково: За 2020 р. в Україні було проведено 9 трансплантацій серця – це більше, ніж за всі попередні роки незалежності України, а у 2021 р. (станом на 18.10.) – 22.

Також у 2021 р. вперше трансплантовано серце дитині та виконано першу пересадку легень від посмертного донора.