Уряд виділив 67,5 млн для виявлення “Дельта” штаму на рівні регіонів

Кабінет Міністрів України виділив 67,5 млн гривень для виявлення штаму коронавірусної хвороби “Дельта” регіональним центрам контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я.

Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання 15 листопада з метою виконання протокольного доручення засідання РНБО.

Кошти будуть направлені на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 000 досліджень для ідентифікації штаму “Дельта”. У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць.

Раніше Центр громадського здоров’я вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2. У рамках здійснення рутинного епіднагляду за COVID-19, щотижнево з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації вказаного штаму.

Проте, для більш ефективного контролю за епідемічною ситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму на регіональних рівнях.

Завдяки рішенню Кабміну центри контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я будуть забезпечені розхідними матеріалами для ідентифікації “Дельта-штаму”.

Кошти перерозподілили з програми «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

Нагадаємо, у вересні Центр громадського здоров’я отримав обладнання, що дозволяє визначати штами коронавірусу, зокрема, йдеться про штам “Дельта”. Раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ.