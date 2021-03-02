Усе життя у дорозі: атовець з Олександрії знайшов себе у логістиці

2021-ий рік для двадцяти дев’ятирічного мешканця міста Олександрії Володимира Руденка розпочався вже на новій роботі.

Як працюється на новому місці Володимиру? «Чудово. Головне мати бажання працювати, не втрачати надії, самостійно опановувати нові знання і рухатися вперед. А мені є до чого прагнути, адже хочу бути затребуваним», – ділиться враженнями молодий чоловік.

Незважаючи на свій молодий вік, Володимир вже встиг спробувати себе у різних сферах професійного життя та брав участь у проведенні АТО/ООС. У складі окремого загону спеціального призначення військової частини 3006 чоловік провів більше року у зоні бойових дій на посаді старшого інструктора з водіння автотранспорту. Під час несення військової служби молодий чоловік пройшов справжнє загартовування та повну переоцінку життєвих цінностей.

Додому Володимир повернувся наприкінці 2019-го року, після закінчення контракту, і одразу ж зіштовхнувся з проблемою працевлаштування. Через деякий час по допомогу у пошуку роботи колишній військовослужбовець звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Кар’єрний радник допоміг чоловікові визначити наявні перспективи працевлаштування та конкурентні переваги на ринку праці. Згодом з’явилася вакансія у ФОП Сілаєва М.Ю., яка здійснює свою діяльність у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом. До кандидатів на посаду водія автомобільного транспорту роботодавець спеціальних вимог не ставив, але шукав людину відповідальну, організовану та порядну.

Усім вимогам роботодавця Володимир відповідав, адже мав і відповідну освіту, і досвід. Співбесіда підтвердила професійні якості безробітного, тому молодий чоловік одразу отримав постійне місце роботи.

Вже близько місяця Володимир працює водієм вантажного автомобіля MAN. Роботодавець працівником задоволений і характеризує його тільки позитивно, називаючи справжнім професіоналом своєї справи, а ще – надзвичайно відповідальним, ретельним і з непереборним почуттям гумору.

Зі слів Володимира, для нього головним є те, що у нього не просто є робота, а ще й та, яка подобається. Зараз молодий чоловік успішно перевозить вантажі по території України. Робота не з легких: години за кермом, висока відповідальність, маса різноманітних ситуацій на дорозі, особливо у зимовий період, але це не лякає колишнього воїна.

Тож побажаємо молодому чоловікові легкої професійної дороги, правильного шляху і великої удачі за курсом його прямування.