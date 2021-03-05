Увага абітурієнтам Олександрійщини! Завершується реєстрація на ЗНО-2021

Залишилось зовсім мало часу, аби встигнути зареєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу МОН.

Реєстрація завершується сьогодні, 5 березня. До цього дня також можна внести зміни в персональні дані учасника ЗНО, якщо в Сертифікаті учасника виявлено помилку.

5 березня – останній день, визначений для відправлення поштою реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Регіональні центри оцінювання якості освіти продовжуватимуть опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням.

Про всі деталі цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.