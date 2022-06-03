Увага! ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ – у бібліотеці

4 червня Олександрійська дитяча бібіотека пропонує цілу низку цікавих і корисних заходів для дуже широкого кола відвідувачів:

«4 червня 2022 року в дитячій бібліотеці за адресою: пр. Соборний, 102 відбудуться зустрічі з профільними фахівцями, громадськими діячами, цікавими людьми. Також буде можливість познайомитись та поспілкуватись між собою. Запрошуються ВПО! Прохання – обрати тему, яка вам цікава, та пройти ОПИТУВАННЯ. Опитування необхідне для визначення кількості бажаючих людей.

10-11.30 Анна Орловська, підприємиця, коуч, магістр управління та Любов Кан, голова жіночої громадської організації «ОГІЦ» (місто Херсон та Олександрія). Тема: «Працевлаштування, адаптація та можливості для жінок». ⁃ Визначення актуальних потреб жінок і дівчат, презентація проєкту, формування спільноти підтримки. ⁃ Презентація мотивуючого документального фільму.

12-13.30 Світлана Ковальова, старший науковий співробітник УкрНДІ протезування. Магістр фізичної реабілітації, Шрот терапевт (місто Харків) Тема: «Покращення якості життя за допомогою складання індивідуальної програми реабілітації для людей з патологією опорно-рухового апарату (біль та дискомфорт у хребті та суглобах, при різних ортопедичних захворюваннях, таких як остеохондроз, остеопороз, міжхребцеві грижі, травми та інші)».

14-15.30 Пригода Наталія, ЛОР лікар дитячий 2 категорії, лікар педіатр (місто Волноваха). Тема: Алергічні риносинусити, ларінготрахеіти, прояви під час цвітіння, причини та лікування, сучасний підхід. Аденоїди під час загострення полінозів у дітей.

16-17.30 Світлана Ковальова, місто Харків. Тема: Інноваційні методики в реабілітації дітей з вадами ОРА внаслідок ДЦП, вроджених вад розвитку, генетичних захворювань та ін. (РНП “Гравістат”, роботизовані системи Локомат, G-EO, прилади з біологічно-зворотнім зв’язком). 18.00 Майстер клас з сальси. (кількість людей обмежена) Визначайтеся з майстер-класом та зареєструтесь, будь ласка, через ОПИТУВАННЯ у Телеграм.

Телефон для довідок : +380 96 133 7220 Світлана», – йдеться у повідомленні організаторів