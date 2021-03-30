Увага! Графік роботи прямої телефонної “гарячої” лінії Кіровоградщини у квітні

Повідомляємо графік роботи прямої телефонної “гарячої” лінії у квітні, повідомляє “Голос Громади”.
В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня працює пряма телефонна «гаряча» лінія. Звертатись за телефоном (0522) 33-04-41.
Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідатимуть:
01 квітня 2021 року – заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово – економічного управління
Марія Григорівна КОРОТКА.
08 квітня 2021 року – начальник головного управління
Наталія Миколаївна СІМОНЯН.
15 квітня 2021 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів Оксана Вікторівна ПУХАРЬ.
22 квітня 2021 року – начальник управління з питань виплати пенсій
Наталія Миколаївна КОПАЧ.
29 квітня 2021 року – начальник управління обслуговування громадян
Світлана Олегівна РИНДІНА.