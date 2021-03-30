Увага! Графік роботи прямої телефонної “гарячої” лінії Кіровоградщини у квітні

Повідомляємо графік роботи прямої телефонної “гарячої” лінії у квітні, повідомляє “Голос Громади”.

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня працює пряма телефонна «гаряча» лінія. Звертатись за телефоном (0522) 33-04-41.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідатимуть:

01 квітня 2021 року – заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово – економічного управління

Марія Григорівна КОРОТКА.

08 квітня 2021 року – начальник головного управління

Наталія Миколаївна СІМОНЯН.

15 квітня 2021 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів Оксана Вікторівна ПУХАРЬ.

22 квітня 2021 року – начальник управління з питань виплати пенсій

Наталія Миколаївна КОПАЧ.

29 квітня 2021 року – начальник управління обслуговування громадян

Світлана Олегівна РИНДІНА.