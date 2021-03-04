Увага! Графік роботи прямої телефонної “гарячої” лінії Пенсійного фонду Кіровоградщини у березні

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня працює пряма телефонна «гаряча» лінія. Звертатись за телефоном (0522) 33-04-41. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:

04 березня 2021 року – начальник управління пенсійного забезпечення Антоніна Володимирівна ТОРШИНА.

11 березня 2021 року – начальник управління контрольно – перевірочної роботи Світлана Володимирівна КРИВЕНКО.

18 березня 2021 року – заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Володимир Іванович ІЩЕНКО.

25 березня 2021 року – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена Миколаївна ПАРХОМЕНКО.

Людмила СОРОКА, начальник управління адміністративного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.