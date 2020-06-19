Увага! Мешканців Олександрійщини та області попереджають про погіршення погоди

Сьогодні, 19 червня, на території Кіровоградщини прогнозують погіршення погодних умов, повідомляє «Голос Громади».

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, вдень 19 червня місцями по Кіровоградській області та очікуються гроза та дощі.

Під час негоди не можна розмовляти телефоном, слід закривати вікна та бути уважними на вулиці – не ходити під деревами, металевими спорудами, мережами електропередач тощо.