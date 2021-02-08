УВАГА! На Кіровоградщині через хуртовини обмежили рух на автошляхах

Про це йдеться у повідомленні голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка, інформує “Голос Громади”.

“Сьогодні з 13:00 Служба автодоріг Черкаської області тимчасово обмежує рух вантажівок на трасах: М05 Київ-Одеса, Н01 Київ-Знам’янка, Н08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Усі три проходять через Кіровоградщину. Також про обмеження попереджають САД Київщини, Полтавщини і Житомирщини.

Водії, зверніть увагу! Про розблокування руху – повідомлять додатково” – говориться в тексті.