Увага! На Кіровоградщині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

За даними Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології, сьогодні 06 липня, на Кіровоградщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас), повідомляє «Голос Громади».

Тож, зважаючи на те, що пожежонебезпечний період наразі знаходиться у своїй активній фазі, ДСНС у Кіровоградській області закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісосмугах;

заїзджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».