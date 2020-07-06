Увага! На Кіровоградщині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

За даними Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології, сьогодні 06 липня, на Кіровоградщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас), повідомляє «Голос Громади».
Тож, зважаючи на те, що пожежонебезпечний період наразі знаходиться у своїй активній фазі, ДСНС у Кіровоградській області закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
розводити багаття у лісі та лісосмугах;
заїзджати автомобілем до лісу;
палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
створювати смітники та спалювати відходи;
спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».