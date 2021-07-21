Увага! На Кіровоградщині оголосили штормове попередження ІІ рівня небезпечності

ПОПЕРЕДЖУЄМО! Обірвані проводи, що лежать на землі, висять на деревах, спорудах, являють смертельну загрозу, бо вони знаходяться під напругою. Не ставте під загрозу своє життя. Постійно попереджуйте дітей. Не торкайтесь обірваних проводів, навіть не підходьте до них ближче 10 метрів.