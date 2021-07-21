Увага! На Кіровоградщині оголосили штормове попередження ІІ рівня небезпечності

В найближчу годину з утриманням вночі 21 липня по місту Кропивницький та по Кіровоградській області очікується значний дощ та сильний вітер 25-34 м/с. (IІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Адміністрація ПрАТ “Кіровоградобленерго” сповіщає, що внаслідок несприятливих погодних умов (грози, в окремих районах град, вітер до 15-20 м/с.) на території нашої області можуть статися обриви проводів ліній електропередач.
ПОПЕРЕДЖУЄМО! Обірвані проводи, що лежать на землі, висять на деревах, спорудах, являють смертельну загрозу, бо вони знаходяться під напругою. Не ставте під загрозу своє життя. Постійно попереджуйте дітей. Не торкайтесь обірваних проводів, навіть не підходьте до них ближче 10 метрів.
Якщо вами виявлено такий провід, виставте біля нього охорону, чи зробіть тимчасову огорожу і негайно повідомте в Кол-центр ПрАТ “Кіровоградобленерго” за номерами телефонів:
– 067-521-15-70;
– 050-488-80-63;
– 0-800-501-148 (безкоштовно).