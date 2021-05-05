УВАГА! На Кіровоградщині працює пряма телефонна “гаряча” лінія у травні

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня працює пряма телефонна «гаряча» лінія. Звертатись за телефоном (0522) 33-04-41.

Щочетверга з 11.00 до 12.00 на телефонні дзвінки відповідатимуть:

06 травня 2021 року – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління пенсійного забезпечення Наталія Миколаївна БОДЮЛ.

13 травня 2021 року – заступник начальника головного управління Інна Олександрівна МАКСИМЕНКО.

20 травня 2021 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна ПРОХОРЕНКО.

27 травня 2021 року – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.