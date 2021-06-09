Увага! На Кіровоградщині розшукують 17-річного хлопця

Поліція Кіровоградщини оголосила в розшук неповнолітнього юнака, мешканця м. Знам’янка, який пішов з дому 06 червня й до теперішнього часу не повернувся.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Жеребецький Олексій Іванович, 2004 року народження, при собі грошей, документів та телефону не мав.

✔ Його прикмети: зріст 178-180 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве.

✔ Особливі прикмети: в районі грудної клітини зліва має родиму пляму світлого кольору розміром близько 2 см.

✔ Був одягнений: синя футболка, сині спортивні штани та сині капці.

Інформацію про місцезнаходження неповнолітнього повідомляйте за номером «102».