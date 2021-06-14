Увага! На Кіровоградщині відбудуться антитерористичні навчання

Упродовж 15-17 червня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Кіровоградській області проведе планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання.

Масштабні тренування відбудуться на території Олександрівської ОТГ Кропивницького району в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння. Під час навчань буде відпрацьовано алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам, а також перевірено рівень контрдиверсійного захисту потенційно уразливих об’єктів.

Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі, обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Управління СБ України в Кіровоградській області звертається до жителів міста та регіону із розумінням поставитись до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців та попереджує про необхідність мати при собі під час проведення навчань відповідні документи.

Тренування проводяться у повній відповідності до вимог діючого законодавства України з безумовним дотриманням прав та свобод людини.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання інформації щодо протиправних дій невідомих осіб просимо повідомляти правоохоронців за номерами телефонів (0522) 36-13-06 або 102.

Прес-служба УСБУ в Кіровоградській області