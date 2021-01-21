Увага! На Войнівському водосховищі здійснюють контрольований скид рівня води

Вчора, 20 січня, фахівці запустили в роботу головну насосну станцію каналу Дніпро-Інгулець. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Приютівської територіальної громади.

Подачу води розпочато згідно з планом діяльності Державного агентства водних ресурсів України та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України. В Управлінні каналів річки Інгулець повідомляють, що у 2021 році планується подати каналом 150 млн. кубометрів дніпровської води з витратою 8-11 м3/с.

Будьте обережні! В результаті збільшення рівня води в річці Інгулець, можливий її вихід на поверхню криги та відповідно її руйнування.