Увага! Олександрійців попереджають про початок робіт по заповненню водою систем опалення

Доводимо до відома олександрійців про початок заповнення водою систем опалення в багатоповерхових будинках міста, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Тож, починаючи з 25 вересня поточного року буде проводились роботи по заповненню внутрiшньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинкiв.

Тому, при проведеннi власниками квартир ремонтних робiт у мережах, у тому числi, з вiдключення приладiв опалення, необхiдно термiново завершити роботи. У разi виникнення витокiв звертатись до аварiйноi служби за телефонами:

7-07-01

050-59-36-082

096-93-76-607.