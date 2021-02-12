Увага! Попередження про погіршення погодних умов на Кіровоградщині

0

На території Кіровоградської області повідомляють про ускладнення погодних умов в період з 12 по 18 лютого, повідомляє “Голос Громади”.

У зв’язку з виходом активного циклону з південного заходу, 12 лютого на території області очікуються складні погодні умови: значний сніг з переходом у мокрий сніг та дощ. Місцями хуртовини, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Пориви вітру 15-20 м/с.

Читайте також:  08.02.21: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

13-14 лютого очікується значне зниження температури вночі до 9-16° морозу, вдень до 7-13° морозу. 15-18 лютого подальше зниження температури на 4-8°.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення роботи комунальних служб, до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, відключення від енергопостачання населених пунктів.
(І рівень небезпечності, жовтий).

Читайте також:  УВАГА! На Кіровоградщині через хуртовини обмежили рух на автошляхах

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ