Увага! Попередження про погіршення погодних умов на Кіровоградщині

На території Кіровоградської області повідомляють про ускладнення погодних умов в період з 12 по 18 лютого, повідомляє “Голос Громади”.

У зв’язку з виходом активного циклону з південного заходу, 12 лютого на території області очікуються складні погодні умови: значний сніг з переходом у мокрий сніг та дощ. Місцями хуртовини, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Пориви вітру 15-20 м/с.

13-14 лютого очікується значне зниження температури вночі до 9-16° морозу, вдень до 7-13° морозу. 15-18 лютого подальше зниження температури на 4-8°.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення роботи комунальних служб, до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, відключення від енергопостачання населених пунктів.

(І рівень небезпечності, жовтий).