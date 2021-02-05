Увага! Попередження про погіршення погодних умов на території Кіровоградської області

За інформацією Укргідрометцентру, 5 лютого в більшості областей України вируватиме поривчастий вітер 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця (I рівень небезпечноcті, жовтий). Повідомляє “Голос Громади”.

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).