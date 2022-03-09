УВАГА! ПрАТ Кіровоградобленерго повідомляє

У зв’язку з введенням в країні воєнного стану обхід квартир/приватних будинків контролерами підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу області (ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, ВАТ “Кіровоградгаз”, ПрАТ “Кіровоградобленерго” , КП “Теплоенергетик” та всі інші) не здійснюється.

Майстерні підприємств не проводять планові повірки лічильників, а також демонтаж/монтаж приладів обліку.

У разі виникнення аварійної ситуації, для розпломбування лічильника – необхідно звернутись до Кол-центру /багатоканальний, цілодобовий номер кол-центру 0-800-501-148, 050-488-80-63, 067-521-15-70/.

Працюють лише аварійні служби виключно за особистим викликом споживача.

Попереджаємо, що у разі спроби проникнення до оселі осіб, які представляються співробітниками будь-якого вищевказаного підприємства негайно повідомляйте до правоохоронних органів / 102 /.

Адміністрація ПрАТ Кіровоградобленерго.