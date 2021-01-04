Увага! Про заплановане масове вивільнення працівників потрібно повідомляти службу зайнятості Кіровоградщини

Законом України від 02.12.2020 № 1030 «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до абзацу третього пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» у частині інформування державної служби зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників, у тому числі держслужбовців.

Зміни визначають обов’язок роботодавців своєчасно та в повному обсязі подавати до державної служби зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців відповідно до пунктів 1 та 11 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу»).