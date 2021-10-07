УВАГА!!! В Олександрії почали фіксувати випадки нападу на дітей на вулицях міста

Від батьків почали надходити скарги, що на вулицях нашого міста невідомий чоловік здійснює напади на дітей, повідомляє “Голос Громади”.

Такі повідомлення реєструють на офіційному телеграм-каналі “Безпечна Олександрія”.

За описом скарг, підозрілий чоловік стежить за дітьми після школи, занять, відвідування гуртків, хапає й тягне за руки, коли діти втікають – намагається наздогнати, поводиться досить грубо. Це вже не поодинокий випадок у нашому місті й трапилися вони у відрізок часу з 18:00 до 19:00 години.

Тож, бережіть себе і своїх рідних, намагайтеся завжди бути поряд з вашими дітьми.