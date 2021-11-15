УВАГА! В Олександрії проводять безкоштовне щеплення проти сказу для домашніх улюбленців (адреси та графік)

До уваги жителів Олександрії, що мають домашніх улюбленців, районна державна лікарня ветеринарної медицини проводить профілактичні щеплення тварин проти сказу в мікрорайоні 8 школа за графіком:
🐾15 листопада – вул.Культурна, з 9.00 до 16.00
🐾16 листопада – вул.Кременчуцька, з 9.00 до 16.00
🐾17 листопада – вул.Світловодська, з 9.00 до 16.00
🐾18 листопада – вул.Полтавська, з 9.00 до 16.00
Читайте також: З офлайну в онлайн.Що роблять магазини одягу, щоб не втратити клієнтів під час карантину
Вакцина проти сказу є БЕЗКОШТОВНОЮ. Профілактичні щеплення слід проводити всім котам і собакам один раз на рік!
Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, що призводить до неминучої смерті.