УВАГА! В Олександрії проводять безкоштовне щеплення проти сказу для домашніх улюбленців (адреси та графік)

До уваги жителів Олександрії, що мають домашніх улюбленців, районна державна лікарня ветеринарної медицини проводить профілактичні щеплення тварин проти сказу в мікрорайоні 8 школа за графіком:

🐾15 листопада – вул.Культурна, з 9.00 до 16.00

🐾16 листопада – вул.Кременчуцька, з 9.00 до 16.00

🐾17 листопада – вул.Світловодська, з 9.00 до 16.00

🐾18 листопада – вул.Полтавська, з 9.00 до 16.00

Вакцина проти сказу є БЕЗКОШТОВНОЮ. Профілактичні щеплення слід проводити всім котам і собакам один раз на рік!

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, що призводить до неминучої смерті.