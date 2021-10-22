УВАГА! Від імені “Нової Пошти” шахраї “роздають у подарунок” ВІРУС

Зверніть увагу, що на мобільних пристроях під картинкою розіграшу прописано шахраями адреса сайту Нової пошти, але це не справжня адреса, а назва сторінки фейкового сайту. І якщо ви перейдете за посиланням, то побачите справжню адресу сайту.

Ми припускаємо, що коли користувач переходить за посиланням, на сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою, після чого йде зараження вірусом смартфону. Далі вірус розповсюджується шляхом відправки повідомлень всім контактам жертви зловмисника.

Закликаємо вас бути пильними і дотримуватися правил безпечного користування в месенджерах:

• Не відкривайте повідомлень від незнайомців. Одразу видаляйте їх та блокуйте незнайомого користувача.

• Не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли від незнайомців. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми.

• Якщо ж ви все ж перейшли за посиланням, оновіть паролі від всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї.