Увага! Ворог розсилає погрози і залякує українців. Не піддавайтесь на провокації!

Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.

У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім’ї).

Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери “Телеграм”, “Вайбер”, “Сігнал” або “Ватсап”.

Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Разом переможемо!