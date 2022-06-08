Увага! Ворог розсилає погрози і залякує українців. Не піддавайтесь на провокації!

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Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.

У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім’ї).

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Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери “Телеграм”, “Вайбер”, “Сігнал” або “Ватсап”.

Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Разом переможемо!

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