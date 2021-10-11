Увага! Зміни у графіку Олександрійського ЦНАПу

У зв’язку з відзначенням свята Дня захисника та захисниць України, який відзначатимуть цього тижня, 14 жовтня, графік прийому громадян спеціалістами Центру надання адміністративних послуг буде змінено.

Так, 13 жовтня, прийом громадян в Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії буде проводитися з 8.00 до 12.00 години.

Із 14 до 17 жовтня ЦНАП працювати не буде.

Із 18 по 21 жовтня Центр працюватиме у звичному режимі, із 8.00 до 17.00 години, з перервою на санітарну годину з 12.00 до 13.00.

22 жовтня (п’ятниця) та 23 жовтня (субота) прийом громадян буде проводитися з 8.00 до 14.00 години з перервою на санітарну годину з 12.00 до 13.00.

Нагадуємо, що формування електронної черги з видачі талонів на попередній запис до адміністраторів та реєстраторів ЦНАПу на наступний тиждень проводиться щопонеділка.

В умовах карантину ЦНАП закликає завчасно планувати візит до Центру та приходити на чітко визначений в талоні час, із метою зменшення скупчення людей в приміщенні.