Увага! Змінилася сума адміністративного збору за реєстрацію місця проживання

Зміни почали діяти з 1 січня 2022 року, про це йдеться на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

З початку нового року адміністративний збір за реєстрацію місця проживання у випадку, коли з моменту зняття з реєстрації пройшло не більше 30 календарних днів, становить 37,22 грн; коли термін перевищує 30 календарних днів з моменту зняття, – 62,03 грн; зняття з реєстрації місця проживання – 37,22 грн.

Сума адмінзбору розраховується відповідно до діючого законодавства та від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи.