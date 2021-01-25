В автівці, яка горіла в Олександрії, перевозили викраденого харків’янина

21 січня 2021 року, близько 15:00 до Харківського районного управління поліції №2 надійшло повідомлення від чоловіка, який став свідком викрадання людини. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Національної поліції України.

За словами свідка, вдень на парковці ТЦ по вул. Академіка Павлова троє незнайомців силоміць затягли в автомобіль Mercedes чоловіка, який чинив опір.

Слідчо-оперативна група швидко прибула на місце події. На парковці поліцейські виявили автомобіль Lexus, на якому пересувався потерпілий, його особисті речі, документи, гроші.

За фактом події слідчі відкрили кримінальну справу з часті 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) кримінального кодекса України.

Правоохоронці ретельно продивились записи з місцевих камер відеоспостереження та відстежили маршрут пересування грабіжників.

За результатами, в Олександрійському районі Кіровоградській області, на узбіччі дороги був виявлений автомобіль, на якому й здійснили викрадення мешканця Харкова. Людей в автомобілі не знайшли, авто було знищене вогнем.

26-річного харків’янина невідомі вивезли у Кіровоградську область та силою утримували у підвалі. Правоохоронці звільнили заручника та затримали викрадачів.