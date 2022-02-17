В боротьбу проти коронавірусу в Україні вступає ще один інноваційний препарат

В Україні почнуть використовувати ще одні ліки для амбулаторного лікування COVID-19 — «Паксловід».

Препарат допущено до екстреного медичного застосування в Україні за результатами проведеної експертизи.

Раніше МОЗ підписав контракт із його виробником препарату — компанією Pfizer — на постачання в Україну 300 тис. курсів «Паксловіду». Зараз узгоджується графік його поставки.

Препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації.