В Дії відновили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб

Міністерство цифрової трансформації відновило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб у Дії. Відтепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи і соціальні виплати для себе та своїх дітей онлайн.

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої територій АР Крим та м. Севастополя, а також з території громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації.

Слід зауважити, що перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодження Міністерства оборони України. Актуальний перелік можна знайти за посиланням.

Термін їх зарахування залежить від того, коли «Ощадбанк» перерахує кошти у ваш банк. Нагадаємо, що Дія є тільки технічним адміністратором послуги.

Докладніше про соціальні виплати та отримання довідки ВПО дізнавайтеся на сайті Мінреінтеграції.