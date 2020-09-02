В головному олександрійському Палаці культури – скандал і корупція?

Працівники Палацу культури «Світлопільський» постійно зазнають на роботі моральних утисків від директора закладу і потерпають від хабарництва – про це заявив міській владі один з місцевих активістів, повідомляє «Голос Громади».

Спочатку інформація про ці службові конфлікти з`явилася у соцмережі в повідомленнях одного з інтернет-користувачів, олександрійця Єгора Ющика. Депутат міської ради (фракція «Європейська Солідарність») Віталій Заріцький звернув на них увагу і запросив автора даних повідомлень на чергову сесію міськради, аби той оприлюднив перед представниками місцевої влади свої висновки.

Таким чином, на прохання депутата В.Заріцького, міський голова Степан Цапюк надав слово цьому громадському викривачу.

Є.Ющик розпочав із загадкової і відтак поки що незрозумілої для більшості присутніх репліки: «Якби зняти все, що там відбувається, то можу сказати, «кіно» було б хороше і «драматургії» для цього вистачає…»

Далі він продовжив, вживаючи так само дещо відсторонені і узагальнені висловлювання (його стенограма – дослівно): «Що відбувається сьогодні: колектив Палацу культури «Світлопільський» має величезний скандал. Працівники хочуть розраховуватися – десь 60 відсотків колективу не можуть працювати в тих умовах, які склалися за останні 6 років. А саме: директорка палацу «Світлопільський» знищує своїх працівників морально, всіляко принижує. Всі слова, які має для цього у своєму лексиконі, вона може вживати на офіційних зборах, нарадах проти своїх підлеглих.

Але принижує – то ще не все, люди до цього звикли. Там же ще хабарництво процвітає. Про це вже говорять, ми знаємо, що з Києва телефонували, бо працівницю, яка поскаржилася, спочатку звільнили з роботи, а потім повернули їй назад гроші і сказали: дякуємо тобі за роботу…

Головна думка колективу: «Якби це знав міський голова, питання б вирішилося. Нам не дають донести це до його вух». І хто не дає? Мені дуже прикро за цей заклад культури, бо я ще з дитинства туди ходив. Я добре знаю, як там люди вміють працювати і які проекти вони роблять. Врятуйте цей колектив, бо люди люблять те, чим вони займаються – за ті копійки, які їм платить держава», – сказав Є.Ющик.

Його виступ був заслуханий присутніми депутатами з достатньою увагою, але реплік чи запитань з їхнього до доповідача не було ніяких. Головуючий Степан Цапюк вже оголосив було наступне питання черги денної сесії. Та депутат В.Заріцький наполіг: а що, власне, далі – послухали і все? Депутат вважав, у такому випадку потрібно створити депутатську комісію для перевірки цього кричущого факту. На що міський голова відповів, що ніякої депутатської комісії не буде, але запевнив: він щойно вже призначив службову перевірку у колективі Палацу культури. А заступник міського голови з гуманітарних питань Людмила Сосна поспішила з трибуни запевнити присутніх, що ні до неї, як посадової особи, ні до управління культури міськради ніяких звернень від колективу досі не було. «Тому ми відреагуємо на звернення Ющика, проведемо службове розслідування і доповімо, яка там ситуація», – сказала Л.Сосна.

(Єгор Ющик після свого виступу в окремому спілкуванні з «Голосом Громади» назвався «просто аматором, постійним і давнім відвідувачем Палацу культури «Світлопільський», якому добре відомий означений ним конфлікт і мимо якого він не міг пройти»).

Для довідки: директором комунального закладу «Палац культури «Світлопільський» всі згадані роки є Юлія Сосна.

А тепер поглянемо на ситуацію теж дещо відсторонено. За словами активіста, конфлікт у головному осередку культури міста назрівав багато років. Але «до вух» міського голови і профільних чиновників міської влади він чомусь ніяк не доходив. Як так? І це навіть після того, як вже в інших джерелах стало відомо не лише про важку моральну атмосферу між підлеглими і керівником, а ще й про корупцію? А якби депутат В.Заріцький не звернув увагу на ці крики громадськості стосовно таких негарних речей та не запросив одного сміливця Ющика на сесію, міська влада і надалі б перебувала у своєму «блаженному невіданні»?

Тут якось відразу пригадується дещо схожа ситуація з управлінням охорони здоров`я Олександрійської міської ради, чиновники якого навесні цього року потрапили в поле правоохоронних органів з приводу корупції, але в міській раді про це також ніяк не говорять. Хоча даний факт виявлення поліцією факту отримання хабара керівництвом управління ОЗ від своїх підлеглих свого часу обговорили не лише олександрійські ЗМІ. (До речі, кримінальне слідство по цій справі ще триває). А тут вже й новий скандал вимальовується…