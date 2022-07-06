В гуртожитку Олександрійського медичного коледжу з`явилась ігрова кімната для дітей внутрішньо переміщених осіб**

З проханням виділити якесь приміщення для ігр дітей раніше звертались на одній із зустрічей з міською владою матері дітей з тих родин, які через війну стали вимушеними гостями Олександрії (про це раніше розповідав «Голос Громади»). Одним з таких прихистків для внутрішньо переміщених осіб, де найбільше проживає дітей, виявився медичний гуртожиток (24 дитини). Отож фактично замкнені тут «у чотирьох стінах» на тривалий та невизначений час воєнного стану діти справді гостро потребували для дозвілля і розвитку якогось окремого простору.

Рішення проблеми вдалося знайти. В гуртожитку виділили окрему кімнату і виконали там якісний ремонт. Але все це потребувало певних зусиль і коштів, отож до справи долучилися чимало пересічних людей та посадовців міської влади. Наприклад, начальник відділу молоді і спорту Андрій Ярошевський знайшов зв`язки з українцями, які живуть і працюють в Ізраїлі. Ті відгукнулися на прохання і змогли зібрати та переказати в Олександрію 1800 євро. Викладачі міської художньої школи своїми силами розфарбували стіни відремонтованої кімнати барвистими панно. Потім були закуплені нові дитячі меблі. Зібрати іграшки, дитячі книжки, фарби та олівці для малювання, а також інше приладдя допомогли олександрійці на заклик, поширений місцевими бібліотеками. І коли все було готово, ігрова кімната відчинила двері для гостей і майбутніх маленьких господарів.

Все начиння новоствореної ігрової зони тут же, в присутності офіційних осіб та представників місцевих ЗМІ, випробували юні мешканці медичного гуртожитку. Схоже, вони залишилися цілком задоволені переданим їм у користування господарством. Щиру подяку, за те, що влада міста відгукнулась на їхнє прохання та з увагою поставилася до потреб виховання, дозвілля і розвитку дітей, висловили матері.

І ще маленький штрих. Разом з ігровою кімнатою діти отримали і «подарунок від природи»: нещодавно там на балконі звили своє гніздо голуби. Отож дитяча зона вийшла у поєднанні з «живим куточком». Мешканці гуртожитку вважають це добрим знаком…

**(Як повідомила «Голосу Громади» заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Чемерис, в гуртожитку проживають діти від 2-х до 14-15 років, які разом з матерями рятувались від війни ще з перших її днів з найгарячіших територій – з Маріуполя, Харкова, Ізюма. І скоріше за все, в цьому гуртожитку вони поселилися надовго: багатьом з цих людей, як наприклад, матері з малолітньою дитиною з Бучі, повертатись просто нікуди – вони втратили свої домівки ще на початку війни…)**