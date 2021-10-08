В лікарні Олександрії вже 3 людей підключені до апарату ШВЛ

Сьогодні у закладах охорони здоров’я Олександрії лікуються 149 хворих на коронавірусну інфекцію, повідомляє “Голос Громади”.

У стаціонарі інфекційного відділення перебуває 33 пацієнти, із них 3 людини – під апаратами ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів знаходиться 116 хворих, серед них 8 дітей.

Наразі на пневмонію хворіють 144 особи, у тому числі 13 дітей. На стаціонарному лікуванні перебуває 12 дітей та 56 дорослих, серед яких 2 людей під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні з пневмонією знаходиться 76 хворих.