В лісових масивах Олександрійщини відпочивальникам нагадали правила пожежної безпеки під час дозвілля на природі

Днями, працівники лісового та мисливського господарства, поліцейські і представники інших відомств провели профілактичні рейди по усій території Кіровоградщини, повідомляє «Голос Громади» на сайт рятувальників.

Зокрема, відпрацювання відбулось в лісових зонах Олександрійщини.

Так, учасники рейдів здійснили обхід території, де зазвичай відпочивають громадяни, та перевірили, чи дотримуються люди правил пожежної безпеки під час дозвілля на природі. Усім, кого зустріли в лісі, рятувальники роздали застережні листівки та нагадали, якої шкоди може завдати природі найменше нехтування правилами пожежної безпеки: розведення багаття під час спекотної погоди, непогашені недопалки та сірники, а також інші потенційні джерела вогню.