В новий рік – з новими цінами (цього разу – музей)

З 1 січня 2022 року почали діяти підвищені тарифи на послуги Олександрійського музейного центру імені А.Ф. Худякової, повідомляє «Голос Громади».

Перелік платних послуг музейного центру за новими тарифами затвердив виконком Олександрійської міської ради у грудні минулого року замість попереднього аналогічного рішення від 2.08.2018 року. Оновлений список послуг також розширено: він містить 17 найменувань (з підпунктами). Далі – про деякі види цих послуг і їхню вартість.

Наприклад, квитки в музей для дорослих коштують тепер 15 гривень, для дітей – 10 грн (досі вартість квитка була 6 і 3 грн для дорослих і дітей відповідно).

Групові екскурсії (до 15-ти осіб) для дорослих – 60 грн, для дітей – 30 грн, сімейна екскурсія (до 5-ти осіб) – 50 грн, оглядова екскурсія іноземною мовою – 100 грн.

Проведення пішої та автобусної (транспортом замовника) екскурсії по Олександрії (група до 15 осіб, півтори години) – 150 грн;

лекції, групові тематичні заняття – 50-80 грн;

надання історичних довідок з 1 теми в обсязі до 3 сторінок – 40-100 грн;

виготовлення копій документів (1 лист, 1 фото) – від 6 до 50 грн;

надання допомоги при написанні курсових, дипломних, рефератів – 100-200 грн;

робота з фондовими документами (до 10 документів) – 200 грн;

надання послуг з організації та проведення культмасових, наукових, навчальних заходів, виставок (1 год.) – 200 грн.

Найцікавіше: проведення фото- і кінозйомки (так написано в прейскуранті – прим.ред.) окремих експонатів та виставок – 20-50 гривень за 1 предмет;

проведення фотосесій в тимчасових фотозонах (1 год.) – 150 грн.

Ремарка між іншим: в більшості відомих європейських музеїв і картинних галерей, (включаючи найвідоміший музей світу Лувр у Парижі з його знаменитою Джокондою і Венерою Мілоською та іншими безцінними експонатами) любительські фото- і відеозйомки дозволені безкоштовно будь-де, будь-чого і без будь-яких обмежень. Ціни на квитки демократичні: в середньому від 10 до 15 євро; пенсіонерам, дітям і студентам – за півціни, або зовсім безкоштовно (в залежності від дня тижня).