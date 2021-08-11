В обігу українців з`явиться нова пам’ятна кольорова 5-гривнева монета

До 30-ї річниці Незалежності України Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

На аверсі монети розмістили композицію, що символізує Україну, – безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі малий Державний Герб України, написи: УКРАЇНА (праворуч півколом), 2021 (ліворуч від герба), номінал монети – 5 ГРИВЕНЬ (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зобразили кольорову вишивану стрічку (для цього використали тамподрук), що символізує код нації та нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації, тобто забезпечує збереження, передавання і відтворення інформації, та півколом розмістили написи: 30 РОКІВ (угорі ліворуч на матовому тлі) НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (праворуч на дзеркальному тлі).