В обласному центрі Кіровоградщини планують створити онкохаб

На Кіровоградщині для хворих на онкологію інвестор запропонував створити онкохаб, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Голова облдержадміністрації Андрій Назаренко та директор Tomoclinc Володимир Ященко обговорили перспективу створення у Кропивницькому на базі обласного онкологічного центру – онкохабу, тобто повного циклу діагностики і лікування.

Надалі питання розглядатиметься та вивчатимуться варіанти його розв`язання та втілення в життя.