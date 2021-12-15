В області більш ніж три десятки вакансій для медсестер (медбратів)

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в медсестрах (медбратах).

Станом на 15 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1567 вакантних посад, з них 32 – для медпрацівників:

• сестра медична (брат медичний) – 25 вакансій;

• сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування – 4 вакансії;

• сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) – 3 вакансії.

Роботодавці області готові платити медичним сестрам (медичним братам) від 3 250 (0,5 ставки) до 12 500 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.