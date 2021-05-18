В області за добу 10! смертей від коронавірусу. Два летальні — в Олександрії та районі

Станом на 18 травня за добу на Кіровоградщині маємо 40 нових випадків захворювання, серед одужих – 212 мешканців й, на жаль, 10 смертей.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

В обласному лабораторному центрі було проведено 284 ПЛР-тестування, в обласній лікарні –38. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 248 ІФА-тестувань та 361 дослідження на антиген.

Одужали від коронавірусу: 39 жителів обласного центру, 24 з м. Олександрія, 20 з м. Знам’янка, 3 з м. Світловодськ, 10 з Благовіщенського району, 14 з Бобринецького району, по 2 з Гайворонського та Компаніївського районів, 14 з Добровеличківського району та стільки ж зі Знам‘янського району, 30 з Долинського району, по 6 з Маловисківського та Петрівського районів, 15 з Новоукраїнського району, 11 з Олександрійського району, та по 1 з Онуфріївського і Олександрівського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 10 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про жінок віком 62, 69, 76, 69 років та чоловіка 37 років з обласного центру, 68-річну жінку з м. Олександрія, 79-річну жінку з Олександрійського району, 31-річну жінку з м. Знам‘янка, 79-річного чоловіка з Долинського району та чоловіка 79 років з Новомиргородського району.