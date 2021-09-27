В області затребувані майже три десятки інженерів

За інформацією обласного центру зайнятості, роботодавці Кіровоградщини офіційно зареєстрували потребу в інженерах.

Станом на 23 вересня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1727 вакантних посад. Наразі підприємства області потребують 28 фахівців за професією:

інженер – 3 вакансії;

головний інженер – 4 вакансії;

інженер з метрології – 1 вакансія;

інженер з охорони праці – 4 вакансії;

інженер з пожежної безпеки – 1 вакансія;

інженер-електронік – 3 вакансії;

інженер-енергетик – 1 вакансія;

інженер-конструктор – 7 вакансій;

інженер-програміст – 1 вакансія;

інженер-технолог – 3 вакансії.

Роботодавці області готові платити інженерам від 3 000 (0,5 ставки) до 15 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.