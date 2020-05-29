В Олександрійській авіаційній частині вшанувала пам’ять загиблих побратимів

Сьогодні, минає 6 років з дня трагедії, в якій загинули члени екіпажу борту №16, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку в/ч 2269 у Фейсбук.

У 2014 році, під Слов’янськом, бойовики збили вертоліт Мі-8 Національній гвардії України, загинуло 12 осіб, серед яких два члени екіпажу: командир екіпажу полковник Бульдович Сергій Іванович та бортовий технік капітан Кравченко Сергій Миколайович, льотчик-штурман старший лейтенант Макеєнко Олександр Миколайович отримав тяжкі травмування.

Тож, сьогодні у військовій частині 2269 вшанували пам’ять загиблих військових та поклали квіти до пам’ятних дошок в навчальних закладах та відвідали місця поховань своїх товаришів.